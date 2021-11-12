ФСИН попросила отправить Соболь в колонию

Ранее Любовь Соболь назначили 1,5 года ограничения свободы Фото: Антон Белицкий © URA.RU

ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) попросила Симоновский суд Москвы заменить меру пресечения наказания для экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещенная в РФ экстремистская организация, признана иноагентом) Любовь Соболь. Соратнице блогера Алексея Навального предложили изменить исправительные работы на реальные.

«В суде зарегистрировано дело об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления», — заявили в суде. Информацию передает РИА «Новости».

В апреле суд назначит Соболь год исправительных работ условно с удержанием 10% дохода, в июне приговор был утвержден Мосгорсудом. Соратницу Навального признали виновной в незаконном проникновении в чужую квартиру.

Ранее Соболь было предъявлено обвинение по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм. По версии правоохранительных органов, Соболь, несмотря на действующие санитарные ограничения из-за распространения коронавирруса, призывала людей на несогласованные митинги в поддержку Алексея Навального. Она получила 1,5 года ограничения свободы. Позже МВД РФ объявил Любовь Соболь в розыск.