Поклонской подарили квартиру за 53 млн перед отъездом из России

Наталья Поклонская получила квартиру в жилом комплексе, который относится к управлению делами администрации президента Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Посол России в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская перед своим отъездом в африканскую республику получила от государства жилплощадь стоимостью около 53 миллионов рублей. Бывшему прокурору Крыма теперь принадлежит половина квартиры в жилом комплексе «Дача Сталина» в Москве. Вторая часть отошла ее дочери.

«4 октября 2021 года, когда Наталья Поклонская уже сложила депутатский мандат, но еще не стала послом в Кабо-Верде, в ее собственность от Российской Федерации перешла половина квартиры площадью 119,2 квадратного метра в доме на улице Староволынской, 12 в Москве. Вторая половина квартиры досталась дочери Поклонской Анастасии Мериуц», — сообщает издание «Важные истории» (признано в России иностранным агентом).

«Дачу Сталина», уточняет издание, называют домом управления делами администрации президента. В жилом комплексе находятся служебные квартиры ведомства, часть из них уже приватизирована чиновниками.

Чиновник может получить квартиру, если специальная комиссия признает его нуждающимися. Для этого его жилье должно быть меньше 15 квадратных метров на человека, напоминает издание.

У Поклонской ранее не было собственной квартиры. Сначала она пользовалась служебной жилплощадью в Крыму, которую получила во время работы прокурором. После того, как Поклонская стала депутатом Госдумы РФ, ей выделили квартиру площадью в 80 квадратных метров в Москве, в ЖК «Депутатский дом». Также в 2020 году она завершила строительство жилого дома в Крыму. Земельный участок в 1 014 квадратных метров она задекларировала в 2019 году.

В окружении Поклонской URA.RU сообщили, что посол не собирается комментировать эту информацию. «Напомним, что ранее подобные заявления и „разоблачения“ уже выходили, тогда их публиковали другие структуры. Не стоит реагировать на эти „выпады“ иноагентов, Наталья Владимировна спокойно занимается своей работой, а досужие разговоры ей неинтересны», — заявил источник, близкий к бывшему прокурору Крыма.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом РФ в республике Кабо-Верде. После этого в МИД Украины направили запрос на ее экстрадицию, пишет телеканал 360. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев не в состоянии применить правосудие даже на своей территории, пишет RT.