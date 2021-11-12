Минобороны: НАТО каждый день наращивает войска у границ РФ

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Минобороны РФ фиксирует регулярные пролеты самолетов НАТО над Черным морем (архивное фото) Фото:

Активность НАТО в Черноморском регионе продолжает расти, заявили в Минобороны РФ. За последние сутки Воздушно-космические войска РФ зафиксировали шесть самолетов-разведчиков Североатлантического альянса у границ России.

«Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ Российской Федерации в Черном море продолжает расти. Радиолокационные станции Воздушно-космических сил (РЛС ВКС) России за сутки засекли и сопроводили шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО над Черным морем», — приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.

Российские военные обнаружили у российских границ три американских патрульных самолета P-8А Poseidon, стратегические разведчики RC-135 и U-2S и французский самолет-разведчик С-160G Gabriel, передает РИА «Новости». Днем ранее Минобороны РФ сообщало о четырех самолетах альянса.

Также российские военные продолжают отслеживать передвижения эсминца USS Porter и штабного корабля Mount Whitney, которые направляются в западную часть Черного моря. Ранее об их участии в учениях США и НАТО сообщила пресс-служба американских ВМС. Сейчас за кораблями следят российский фрегат «Адмирал Эссен» и ракетный крейсер «Москва».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что расценивают возросшую активность НАТО у границ России как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы РФ находятся в состоянии повышенной готовности. Представитель главы государства отметил, что Кремль поддерживает связь с оперативными штабами и военными.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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