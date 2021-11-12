Польша просит Великобританию прислать армию к границе с Беларусью

Польша обратится к Великобритании для привлечения ее войск к разрешению ситуации на границе с Беларусью. Британские военные будут помогать укреплять пограничные сооружения.
«Польша заявила, что привлечет британских солдат на белорусскую границу», — передает РИА «Новости». Военные Великобритании будут укреплять ограждения, через которые пытаются прорваться мигранты из Беларуси.
Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси разгорелся в начале ноября. Тысячи людей пытаются прорваться в ЕС с территории Беларуси. В Евросоюзе обвинили власти Беларуси в намеренном разжигании кризиса. Минск, в свою очередь, обратился к России с просьбой прислать военных. 12 ноября войска РФ и Беларуси начали совместные учения в приграничном городе Гродно.
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