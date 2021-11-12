Польша просит Великобританию прислать армию к границе с Беларусью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, флаг великобритании, юнион джек, английский флаг, union jack
Войска Великобритании будут укреплять ограждения на границе ЕС и Беларуси Фото:
новость из сюжета
Беспорядки на белорусско-польской границе

Польша обратится к Великобритании для привлечения ее войск к разрешению ситуации на границе с Беларусью. Британские военные будут помогать укреплять пограничные сооружения.

«Польша заявила, что привлечет британских солдат на белорусскую границу», — передает РИА «Новости». Военные Великобритании будут укреплять ограждения, через которые пытаются прорваться мигранты из Беларуси.

Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси разгорелся в начале ноября. Тысячи людей пытаются прорваться в ЕС с территории Беларуси. В Евросоюзе обвинили власти Беларуси в намеренном разжигании кризиса. Минск, в свою очередь, обратился к России с просьбой прислать военных. 12 ноября войска РФ и Беларуси начали совместные учения в приграничном городе Гродно.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...