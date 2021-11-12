Российские военные высадились возле границы Польши и Беларуси

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, форма, плац, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
Военные РФ проводят в Беларуси учения Фото:
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Беспорядки на белорусско-польской границе

Российские и белорусские военные высадились на полигоне близ города Гродно и польской границы, где происходят регулярные инциденты с мигрантами. Военные проводят учения.

«Российские и белорусские десантники высадились на полигоне под Гродно близ польской границы», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на минобороны Беларуси. По данным военных, здесь будут проходить совместные учения, а военные «выполняют задачи в связи с ростом военной деятельности у западной границы».

Город Гродно находится возле границы Беларуси и Польши. В последние дни там происходит конфликт между европейскими пограничниками и мигрантами, которые пытаются попасть в ЕС. В Европе обвиняют власти Беларуси в провоцировании чрезвычайной ситуации. Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, просил Россию прислать на территорию военных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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