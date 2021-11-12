Российские военные высадились возле границы Польши и Беларуси

Российские и белорусские военные высадились на полигоне близ города Гродно и польской границы, где происходят регулярные инциденты с мигрантами. Военные проводят учения.
«Российские и белорусские десантники высадились на полигоне под Гродно близ польской границы», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на минобороны Беларуси. По данным военных, здесь будут проходить совместные учения, а военные «выполняют задачи в связи с ростом военной деятельности у западной границы».
Город Гродно находится возле границы Беларуси и Польши. В последние дни там происходит конфликт между европейскими пограничниками и мигрантами, которые пытаются попасть в ЕС. В Европе обвиняют власти Беларуси в провоцировании чрезвычайной ситуации. Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, просил Россию прислать на территорию военных.
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