В Кургане назвали кандидата на пост главы облизбиркома

Роману Скиндереву прочат пост председателя облизбиркома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым председателем избирательной комиссии Курганской области может стать замдиректора института экономики и права Курганского госуниверситета (КГУ), бывший и. о. ректора КГУ Роман Скиндерев. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона. По их данным, он уже прошел предварительное собеседование с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой.

«В режиме видеоконференцсвязи с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой прошло собеседование с кандидатом на должность председателя комиссии Романом Скиндеревым. Он успешно его прошел. Теперь документы по его кандидатуре должны направить в Москву, затем они поступят в Курганскую область», — уточнил инсайдер.

В облизбиркоме URA.RU заявили, что процесс формирования нового состава комиссии еще не завершен, сейчас идет выдвижение кандидатов. «Семь членов с правом решающего голоса формирует губернатор Курганской области, семь членов с правом решающего голоса — Курганская областная дума», — пояснили в избиркоме.

«Говорить о председательстве в областной избирательной комиссии еще преждевременно. Когда губернатор и областная дума утвердят ее состав, соберется уже новый состав избирательной комиссии, который из своего состава выберет председателя», — заявил URA.RU Скиндерев. При этом он отметил, что ЦИК может предложить областным властям свою кандидатуру одного из членов облизбиркома.

Ранее источники URA.RU сообщили, что действующий председатель облизбиркома Валерий Самокрутов не будет руководить его новым составом. Скиндерев является действующим членом избиркома с правом решающего голоса. В 2016 году его кандидатуру выдвинула партия «Патриоты России» и утвердила областная дума.