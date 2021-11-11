Источник: председатель избиркома Курганской области покинет пост

По данным инсайдера, Валерий Самокрутов не будет руководить новым составом облизбиркома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов не будет руководить новым составом облизбиркома, который сформируют к концу года. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к властям региона.

«Сегодня в облизбиркоме состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой. Принято решение, что Валерий Самокрутов покинет свой пост», — пояснил инсайдер.

Получить комментарии Самокрутова URA.RU не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. В облизбиркоме URA.RU пояснили, что процесс формирования нового состава комиссии еще не завершен. Сейчас объявлен прием предложений по кандидатурам в ее состав. «Семь членов с правом решающего голоса формирует губернатор Курганской области, семь членов с правом решающего голоса — Курганская областная дума», — пояснили в избиркоме. После этого из этих 14 членов комиссии выберут председателя.

По сообщению пресс-службы облизбиркома, комиссия предложит губернатору своего кандидата в новый состав. «Предложена кандидатура Доставаловой Галины Александровны — действующего секретаря избирательной комиссии Курганской области», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганская городская дума предложила губернатору назначить новым членом облизбиркома гендиректора ООО «Медицинские технологии» Константина Шестакова. Слухи о возможной отставке Самокрутова, занимавшего эту должность с 2016 года, появились перед сентябрьскими выборами в Госдуму. В 2020 году также говорили о возможной отставке Самокрутова.