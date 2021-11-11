11 ноября 2021

В челябинском медвузе продлили дистант для несовершеннолетних

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К занятиям смогут вернуться студенты старших курсов (фото из архива) Фото:
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Южно-Уральский государственный медицинский университет (ЮУГМ) в Челябинске на неделю продлил дистант для своих несовершеннолетних студентов. Об этом сообщает пресс-служба ЮУГМ.

«Студенты первых и вторых курсов всех факультетов и медколледжа ЮУГМУ продолжат дистанционное обучение до 20 ноября. Такое решение принято администрацией вуза. Это связанно с тем, что среди учащихся специалитета и медколледжа ЮУГМУ много несовершеннолетних, которые не могут быть вакцинированы», — заявили в медвузе. К очным занятиям смогут вернуться студенты старших курсов.

По словам проректора ЮУГМУ Любови Рассохиной, продление дистанта защитит ребят от коронавируса. Учебному процессу не будет нанесен ущерб. Первые два года студенты постигают теорию, которую можно преподавать дистанционно.

На дистант студенты ушли в нерабочие дни, введенные в Челябинской области решением губернатора Алексея Текслера с 30 октября по 7 ноября, а затем их продлили. Режим нерабочих дней в регионе заканчивается 12 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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