Челябинский губернатор сделал заявление о нерабочих днях

Алексей Текслер рассказал, какой будет новая неделя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Нерабочие дни в Челябинской области, введенные из-за пандемии COVID, не будут продлены. Об этом 12 ноября заявил губернатор Алексей Текслер.

«Сегодня заканчивается режим нерабочих дней в Челябинской области, а также на этой неделе заканчивается дистант у школьников. Следующая неделя будет обычной, рабочей, школьники пойдут в школу», — заявил Текслер.

Глава региона отметил, что в эти две недели снизилась госпитализация больных коронавирусом. Также, по его словам, наблюдается снижение ОРВИ у детей. Нерабочие дни изначально были введены с 30 октября по 7 ноября. Затем их продлили до 12 ноября.