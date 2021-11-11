11 ноября 2021

Челябинский губернатор сделал заявление о нерабочих днях

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Алексей Текслер на церемонии награждения призеров, участников и их тренеров XVI летних Паралимпийских игр 2020 в Токио. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер рассказал, какой будет новая неделя Фото:
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Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Нерабочие дни в Челябинской области, введенные из-за пандемии COVID, не будут продлены. Об этом 12 ноября заявил губернатор Алексей Текслер.

«Сегодня заканчивается режим нерабочих дней в Челябинской области, а также на этой неделе заканчивается дистант у школьников. Следующая неделя будет обычной, рабочей, школьники пойдут в школу», — заявил Текслер.

Глава региона отметил, что в эти две недели снизилась госпитализация больных коронавирусом. Также, по его словам, наблюдается снижение ОРВИ у детей. Нерабочие дни изначально были введены с 30 октября по 7 ноября. Затем их продлили до 12 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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