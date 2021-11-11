Светлана Денисова взяла ситуацию с учащимся колледжа под контроль Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова взяла под контроль ситуацию с учащимся колледжа, который грозил устроить массовый расстрел в учебном заведении. Молодого человека задержали сотрудники ФСБ.

«Светлана Денисова контролирует ситуацию. В ближайшее время будут направлены запросы в ФСБ, Следственный комитет и министерство образования Пермского края», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Связаться с Денисовой по телефону не удалось, она не ответила на звонок корреспондента URA.RU.

Ранее стало известно о задержании сотрудниками ФСБ в Перми учащегося колледжа, который в переписке с друзьями грозил расстрелять преподавателей. Он предложил своему приятелю-первокурснику стать напарником в массовом убийстве. О переписке силовикам рассказала знакомая молодого человека. Сейчас они изучают содержимое его телефона. Сам учащийся после допроса был отпущен домой.

В сентябре в Пермском государственном университете первокурсник вуза Тимур Бекмансуров напал с оружием на студентов и преподавателей. В результате погибли шесть человек, десятки получили различные ранения. Позже другой студент — из Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета — признался в том, что готовится устроить стрельбу в вузе. В ходе допроса сотрудниками полиции он заявил, что хотел лишь напугать своих сверстников.