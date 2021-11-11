11 ноября 2021
10 ноября 2021

СМИ: ФСБ задержала пермского подростка, готовящего расстрел

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Подростка задержали после его переписки с товарищем Фото:

В Перми силовики задержали студента колледжа, который в переписке с друзьями грозил расстрелять своих преподавателей. Как пишет Baza, первокурсник своему приятелю предложил стать напарником в массовом убийстве.

Друг потенциального террориста показал переписку своей знакомой, которая сообщила об этом в полицию. В результате молодого человека задержали сотрудники ФСБ и МВД. После допроса его отпустили, пока он находится в статусе свидетеля. По данным telegram-канала, следователи изъяли его телефон и теперь изучают содержимое.

20 сентября первокурсник пермского университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в кампусе. В результате шесть человек погибли, десятки получили ранения. Психологи ранее рассказывали URA.RU о причинах подростковой агрессии, которая может вылиться в попытку массового убийства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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