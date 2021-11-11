СМИ: ФСБ задержала пермского подростка, готовящего расстрел

Подростка задержали после его переписки с товарищем Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Перми силовики задержали студента колледжа, который в переписке с друзьями грозил расстрелять своих преподавателей. Как пишет Baza, первокурсник своему приятелю предложил стать напарником в массовом убийстве.

Друг потенциального террориста показал переписку своей знакомой, которая сообщила об этом в полицию. В результате молодого человека задержали сотрудники ФСБ и МВД. После допроса его отпустили, пока он находится в статусе свидетеля. По данным telegram-канала, следователи изъяли его телефон и теперь изучают содержимое.

20 сентября первокурсник пермского университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в кампусе. В результате шесть человек погибли, десятки получили ранения. Психологи ранее рассказывали URA.RU о причинах подростковой агрессии, которая может вылиться в попытку массового убийства.