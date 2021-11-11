11 ноября 2021

Из тагильской колонии сбежал убийца. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Бас сбежал из колонии строгого режима Фото:

Из колонии в Нижнем Тагиле сбежал опасный преступник, осужденный на 10 лет за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«12 ноября 2021 года совершил побег с участка колонии-поселение ИК-12 Бас Роман Александрович, осужденный по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится на официальном сайте ведомства. Он должен был провести в колонии строгого режима 10 лет.

У Баса на предплечье татуировка в виде кельтского узора, а на левой лопатке изображение смерти с косой. Преступник выделяется высоким ростом — 195 сантиметров. Он худощавый, с черными волосами, глаза — карие. На момент побега был одет в в красную куртку и кепку.

Пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко в разговоре с URA.RU сообщил, что сотрудники ведомства активно занимаются поисками. «Он находился в колонии-поселении. Сегодня, думаю, уже поймаем его. У нас лучшие сотрудники», — рассказал Левченко.

Всю информацию о нахождении преступника просят сообщать в дежурную часть ведомства. Позвонить можно по телефонам 8 (343) 359-56-11, 8 (343) 359-57-44.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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