Путин предрек появление более опасных штаммов коронавируса

Президент РФ Владимир Путин не исключил появление новых, более опасных штаммов коронавируса. С таким заявлением он выступил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
«Сам коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции. Поэтому жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией. Делать все необходимое, чтобы укрепить системы здравоохранения наших стран, улучшить их ресурсное и технологическое обеспечение», — заявил Владимир Путин в ходе своего выступления, которое транслировал телеканал «Россия 24».
Президент РФ отметил, что борьбе с коронавирусом могло бы поспособствовать наращивание международного сотрудничества в медицинской и фармацевтической сфере. Путин подчеркнул значимую роль Всемирной организации здравоохранения.
Глава России считает, что при поддержке мирового сообщества ВОЗ могла бы активнее проводить массовую вакцинацию населения. По его мнению, проблемы с доступом к препаратам связаны с недобросовестной конкуренцией и протекционизмом. Также Путин упрекнул некоторые государства в том, что они не готовы признать сертификаты о вакцинации. Президент РФ считает, что ВОЗ могла бы ускорить этот процесс.
Раннее старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что организация может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца 2021 года. По ее словам, в ближайшее время будут подписаны все необходимые юридические документы. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус также поблагодарил Путина за инициативу о взаимном признании вакцин.
Подписывайтесь на URA.RU в