Лавров заявил об агрессивной политике НАТО против России

НАТО ведет себя агрессивно в отношении России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
По его словам, Североатлантический альянс в целом и США продолжают политику по сдерживанию РФ, включающую и «достаточно агрессивные действия по отношению к нашей стране». «Чему примеров за последние дни было множество — и с точки зрения развертывания дополнительных сил в акватории черного моря, направления боевых кораблей в необычных масштабах в этот регион», — передает слова Лаврова РИА «Новости».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что активность НАТО в Черноморском регионе продолжает расти. За последние сутки Воздушно-космические войска РФ зафиксировали шесть самолетов-разведчиков Североатлантического альянса у границ России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы РФ находятся в состоянии повышенной готовности. Представитель главы государства отметил, что Кремль поддерживает связь с оперативными штабами и военными.
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