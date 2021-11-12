12 ноября 2021

Лавров заявил об агрессивной политике НАТО против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров отметил, что НАТО ведет политику по сдерживанию РФ Фото:

НАТО ведет себя агрессивно в отношении России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, Североатлантический альянс в целом и США продолжают политику по сдерживанию РФ, включающую и «достаточно агрессивные действия по отношению к нашей стране». «Чему примеров за последние дни было множество — и с точки зрения развертывания дополнительных сил в акватории черного моря, направления боевых кораблей в необычных масштабах в этот регион», — передает слова Лаврова РИА «Новости».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что активность НАТО в Черноморском регионе продолжает расти. За последние сутки Воздушно-космические войска РФ зафиксировали шесть самолетов-разведчиков Североатлантического альянса у границ России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы РФ находятся в состоянии повышенной готовности. Представитель главы государства отметил, что Кремль поддерживает связь с оперативными штабами и военными.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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