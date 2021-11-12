12 ноября 2021

Депутат Госдумы заявил о нарушении Конституции РФ из-за QR-кодов

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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , депутат, чиновник, телефон в руке, масочный режим
Сергей Обухов заявил, что QR-коды нарушают права россиян и Конституцию РФ Фото:
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Коронавирус COVID-19

Введение QR-кодов в России свидетельствует о нарушении Конституции страны и умаление прав граждан под предлогом борьбы с COVID. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат КПРФ Сергей Обухов.

«Понятно, что депутаты будут анализировать внесенные правительственные законопроекты, но уже сейчас ясно, что налицо попытка „санитарного переворота“, <…>, в законопроектах правительства усматривается отмена и умаление прав и свобод человека и гражданина под предлогом борьбы с COVID. Пару дней назад после локдауна нам сообщалось, что ситуация улучшилась, и вот новый правительственный кульбит: нам рассказывают о чрезвычайности положения в связи с пандемией», — приводится цитата Обухова на сайте КПРФ.

Ранее глава Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил, что пандемия COVID и вводимые из-за нее ограничения вызывают у правительства РФ « соблазн» вторгаться в сферу прав россиян. Он отметил важность части 2 статьи 55 Конституции РФ, в которой говорится, что не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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