Политик предрек развал России из-за реформы региональной власти

Встраивание мэров в вертикаль власти — историческое нововведение, считает Григорий Гришин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Законопроект, согласно которому губернаторы будут наделены полномочиями увольнять мэров городов по утрате доверия, видоизменит вертикаль власти в России. Но такая система нежизнеспособна и может привести к развалу страны, заявил член партии «Яблока», политик Григорий Гришин.

«Встраивание мэров в вертикаль, интегрирование их в региональную власть — это исторический вопрос для страны. А в Кремле планируют создать матрешку: президент — губернаторы — мэры — депутаты заксов и гордум, чтобы полностью исключить политическую борьбу и независимую политику. Этакая сквозная труба, контролирующая потоки финансов и кадров из администрации президента до местного уровня», — заявил Гришин в разговоре с «Независимой газетой».

По словам политика, такая система нежизнеспособна. «Схожее госустройство уже было в СССР, итог известен. Такая система не стрессоустойчива, распределение средств зависит не от местных нужд, а от видения руководства страны», — подытожил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме разрабатывается законопроект, который даст губернаторам основания увольнять мэров городов по утрате доверия. Эксперты считают, что это позволит снизить количество межэлитных конфликтов в регионах.