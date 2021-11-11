В Кремле ответили на вопрос о праве губернаторов увольнять мэров

Полномочия губернаторов по увольнению мэров городов в Кремле могут прокомментировать после принятия соответствующего закона, сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Законопроект, согласно которому губернаторы будут наделены полномочиями увольнять мэров городов по утрате доверия, должен пройти все обсуждения в Госдуме. Только после этого возможна реакция Кремля на документ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы не можем комментировать законопроект до его прохождения через Госдуму. [До тех пор] пока идет обсуждение», — сказал Песков.

По данным URA.RU, что в Госдуме разрабатывается законопроект, который даст губернаторам основания увольнять мэров городов по утрате доверия. Эксперты считают, что это позволит снизить количество межэлитных конфликтов в регионах.