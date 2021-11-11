В Кремле ответили на вопрос о праве губернаторов увольнять мэров

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Полномочия губернаторов по увольнению мэров городов в Кремле могут прокомментировать после принятия соответствующего закона, сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

Законопроект, согласно которому губернаторы будут наделены полномочиями увольнять мэров городов по утрате доверия, должен пройти все обсуждения в Госдуме. Только после этого возможна реакция Кремля на документ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы не можем комментировать законопроект до его прохождения через Госдуму. [До тех пор] пока идет обсуждение», — сказал Песков.

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По данным URA.RU, что в Госдуме разрабатывается законопроект, который даст губернаторам основания увольнять мэров городов по утрате доверия. Эксперты считают, что это позволит снизить количество межэлитных конфликтов в регионах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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