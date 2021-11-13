Минцифры начнет слежку за мессенджерами россиян

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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер, хакер
Минцифры будет отслеживать утечки персональных данных в даркнете и telegram-каналах Фото:

Минцифры РФ организует ежедневную проверку хакерских форумов и telegram-каналов на предмет утечек персональных данных. По данным документов на сайте госзакупок, цель такого мониторинга — «всех пересчитать» и отреагировать на каждую утечку.

Начальная стоимость конкурса около 68,36 млн рублей, заявки принимаются до 19 ноября. Подрядчик должен проверять открытые и закрытые источники, в том числе в даркнете. Исполнитель должен осуществлять мониторинг не менее 300 источников в день.

Отмечается, что министерство хочет получать отчеты на ежедневной и еженедельной основе. Кроме того, исполнитель должен выявлять взломы IT-систем государственных органов и операторов связи, а также появление новых мошеннических схем с использованием персональных данных.

Ранее сообщалось, что главный радиочастотный центр Роскомнадзора планирует запустить в 2022 году систему «Окулус», которая будет искать запрещенный контент в изображениях и видеофайлах. Искусственный интеллект будет выявлять экстремистские и порнографические материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству, передает телеканал 360. Разработка задания для «Окулуса» обойдется в 15 миллионов рублей, уточняет Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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