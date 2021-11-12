12 ноября 2021
11 ноября 2021

Губернатор Шумков анонсировал ремонт мостов в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство моста ЖБИ. Курган, проспект машиностроителей, мост жби, строительство моста жби, путепровод жби
Строительство моста ЖБИ в Кургане уже близится к завершению Фото:

Масштабный ремонт мостов и путепроводов начнется в Курганской области в следующем году. Такие планы озвучил губернатор региона Вадим Шумков в своем Instagram-аккаунте.

Из ближайших планов, по словам главы области, — завершение моста ЖБИ в Кургане. «Остаются штрихи — подсветка, благоустройство», — отметил Шумков.

На будущий год в Кургане запланирован ремонт Кировского моста и Некрасовского путепровода. Сейчас их состояние вызывает огромное количество нареканий граждан. «Будем также проектировать ремонты Чеховского моста, путепровода по улице Голикова. В Шадринске в следующем году также начнем ремонтировать два моста и еще два моста — в 2023/24 годах», — написал Шумков.

Всего, по его словам, в рамках программы будет проведен ремонт полутора десятков других объектов на территории различных муниципалитетов региона. «Дорогу осилит идущий», — подвел итог своему посту губернатор.

Ранее Шумков попросил представителей Росавтодора более тщательно контролировать качество ремонта дорог в регионе. В частности, он отметил, что очень много нареканий жителей и водителей вызвало качество ремонта участка трассы «Иртыш», фактически выполняющей функции объездной дороги вокруг Кургана.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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