Вадим Шумков рассказал о проблемах с ремонтом и содержанием трассы «Иртыш» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил представителей Росавтодора более тщательно контролировать качество ремонта федеральных трасс в регионе. Свои замечания он высказал на встрече с и. о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимиром Муравьевым.

«Встретился с руководителем Упрдор „Южный Урал“ Владимиром Муравьевым. Попросил коллег тщательно смотреть за качеством ремонта дорог на территории Курганской области. Очень много нареканий жителей и водителей вызвало качество ремонта участка трассы „Иртыш“, фактически выполняющей функции объездной дороги вокруг Кургана. Есть серьезная проблема и с качеством содержания самой трассы „Иртыш“ — обочина часто обильно замусорена», — написал Шумков на своей странице в соцсети Instagram.

Кроме того, губернатор рассказал о большом количестве нареканий по содержанию и качеству ремонта трассы Курган-Тюмень. «Особое раздражение и обиды людей вызывает то, что это происходит именно на территории нашего региона. Мы понимаем, что случаются проблемы с подрядчиками, с исполнением контракта. Но проблема именно с этим участком федеральной трассы длится уже очень давно», — рассказал Шумков. Он отметил, что власти региона обратят на эту трассу внимание и управления Росавтодора, и Минтранса России.

Ранее URA.RU сообщало, что подрядчик (тульская компания ООО «С-ДСУ 111») бросил ремонт трассы Курган-Тюмень. Субподрядчик из Челябинской области (ООО «Кизилдорстрой») не получил от генподрядчика деньги и вывез с объекта спецтехнику. Инсайдеры считают, что «С-ДСУ 111» сможет избежать крупных штрафов.

Вадим Шумков встретился с и. о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимиром Муравьевым (справа) Фото: Вадим Шумков, Instagram