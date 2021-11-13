Лукашенко «тормошит Путина» из-за «Искандеров»

Российские ракетные комплексы превосходят Белорусские, заявил Александр Лукашенко Официальный сайт президента России kremlin.ru

Белоруссия хочет получить российские ракетные установки «Искандер» и разместить их на западном и южном направлениях. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

«Сейчас тормошу вашего президента [президента России Владимира Путина — прим. URA.RU], мне надо здесь ваши эти 500-километровые ракетные установки „Искандер“. Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров, потому что наш „Полонез“ — до 300 километров. Пуски были на учениях „Запад-2021“», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал братскими свои отношения с Путиным. «Мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность. Я говорю: „Ты дворовый, а я уличный“. Он говорит: „Точно“», — сказал Лукашенко.

Совместные стратегические учения российских и белорусских военнослужащих «Запад-2021» прошли в сентябре. Там запускали квазибаллистическую ракету комплекса «Искандер-М». Обозначенный для поражения объект находился на дальности свыше 100 километров, напоминает агентство Nation news.