Лукашенко заявил, что они с Путиным похожи Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал братскими и теплыми свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что общается с российским коллегой на «ты» и они очень похожи.

«Мы с ним на „ты“ всегда. У нас очень братские, теплые отношения», — заявил Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона».

Лукашенко отметил, что они с Путиным похожи. «Мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность… Я говорю: „Ты дворовый, а я уличный“. Он говорит: „Точно“», — рассказал глава Белоруссии.

Белорусский лидер подчеркивает, что он и его российский коллега «выросли на одних ценностях». «Поэтому мы одинаково воспринимаем эту действительность», — заявил он.

Ранее Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали интеграционный декрет Союзного государства. Также руководители стран утвердили 28 союзных программ.