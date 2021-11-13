Лукашенко рассказал, как Россия может спасти Беларусь. «Главное, чтобы Путин не дрогнул»

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Россия является старшим братом Белоруссии, считает Александр Лукашенко

Белоруссия всегда полагается на поддержку со стороны России и является ее «младшим братом». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я [президенту России Владимиру] Путину говорю: „Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего“. Больше ничего не надо», — сказал Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

Ранее Лукашенко заявил, что с Путиным его связывают братские отношения. Он также назвал себя пророссийским человеком, пишет RT. «Я не растоптал коммунистическое прошлое, став президентом», — подчеркнул Лукашенко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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