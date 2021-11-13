Белоруссия всегда полагается на поддержку со стороны России и является ее «младшим братом». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Я [президенту России Владимиру] Путину говорю: „Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего“. Больше ничего не надо», — сказал Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».
Ранее Лукашенко заявил, что с Путиным его связывают братские отношения. Он также назвал себя пророссийским человеком, пишет RT. «Я не растоптал коммунистическое прошлое, став президентом», — подчеркнул Лукашенко.
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