Тоболяки напали в соцсетях на Варламова, обидевшего их город

Урбанист отметил в Тобольске покосившиеся фонари и указал на ветхость зданий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Тобольска остро отреагировали на пост блогера Ильи Варламова, посвященный их городу. Урбанист в своем Instagram отметил покосившиеся фонари и указал на ветхость зданий в одном из исторических районов. Такое мнение жители назвали однобоким.

«Вот как жителя Тобольска меня поражает ваше однобокое мнение о городе. Ни одного отреставрированного объекта не показал, красоту не увидел… Очень жаль… Ожидала объективной оценки», — ответила блогеру elka_zhelanii в Instagram.

«Дома восстановили на центральных улицах, сделали площадь, смотровую площадку, отреставрировали кремль, построили аэропорт и делают дорогу до Тобольска, город привели в порядок для привлечения туристического потока», — добавила i.amyana.

«Появились современные спортивные центры, ледовый дворец, посмотри школу в 16-м микрорайоне», — написали тоболяки под постом с критикой. Они отметили, что в разных районах города появились площадки для воркаута и велодорожки, в прошлом году были благоустроены Менделеевский и Ершовский скверы. «Идут работы по аптекарскому саду, годами стояло все заброшено», — заметили горожане. Напомнили тоболяки и о полной замене остановок общественного транспорта, который, по словам жителей, ходит строго по расписанию.

Урбанист посетил первую столицу Сибири 11 ноября. Цель визита он не раскрыл. Возможно, блогер готовил ролик для своего YouTube-канала БДСМ (Большая дорога с мэром). В рамках нее Варламов гуляет по разным городам России и указывает чиновникам на недоработки городской среды.

В посте, посвященном Тобольску, урбанист указал не только на проблемные моменты, но и отметил новый аэропорт «Ремезов». «Хороший аэропорт построили», — написал он в перерыве между оценкой состояния городских объектов исторического наследия. Напомним, аэропорт в Тобольске был запущен в этом году. Благодаря ему приехать в первую столицу Сибири стало значительно легче.