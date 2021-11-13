Кириенко рассказал о важном новшестве в российских школах

В школах появятся отдельные пространства для участников всероссийского конкурса «Большая перемена» Фото: Анна Майорова © URA.RU

При капитальном ремонте и строительстве школ в России будет предусмотрено создание отдельных кабинетов для участников всероссийского конкурса «Большая перемена» (проект АНО «Россия — страна возможностей»). Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«У нас сейчас по поручению президента реализуется комплексная программа капитального ремонта и реконструкции школ. В техническое задание при капитальном ремонте каждой школы, в обязательное техническое задание при строительстве новых школ будет закладываться создание отдельного пространства для сообщества, клубов „Большой перемены“, чтобы они могли вместе собираться, чтобы у них было место, в котором они хозяева, командуют, принимают решения», — приводит слова Кириенко ТАСС.

По его словам, такое пространство появится в каждой школе. Первый замглавы администрации президента добавил, что с данным предложением выступили сами участники конкурса. Финал конкурса «Большая перемена» прошел с 9 по 13 ноября в международном детском центре «Артек». Победителями стали 600 школьников, из них 300 человек — учащиеся 11-х классов, 300 — ученики 9-х и 10-х классов. Первые получат по 1 млн рублей, а вторые по 200 тысяч рублей, деньги выделены на образование.