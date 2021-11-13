Собчак попала в новый скандал, ей грозит 4 года тюрьмы

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ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, собчак ксения
Ксению Собчак обвиняют в разглашении конфиденциальной информации Фото:

Жена российского миллиардера Кирилла Шамалова Жанна написала заявление в прокуратуру на телеведущую Ксению Собчак. Шамалова обвиняет ее в разглашении личной информации.

«В выпуске своего шоу „Осторожно, Собчак“ с Жанной Шамаловой Собчак публично озвучила сведения, которые составляют медицинскую тайну гостьи. Речь идет о медицинских документах с информацией о биоматериале, использованном для зачатия ребенка Жанны и Кирилла Шамаловых. Кроме того, Собчак предоставила запись телефонного разговора гостьи с директором фирмы по суррогатному материнству Ильей Подольским», — сообщает telegram-канал Readovka.

Отмечается, что Шамалова намерена узнать, откуда у Собчак появилась эта конфиденциальная информация. Телеведущей грозит до 4 лет лишения свободы.

В начале октября в Сочи Собчак попала в ДТП. В результате происшествия погибло 2 человека. Водитель телеведущей признал свою вину в ДТП. Сама Собчак заявила, что она никуда не спешила и не подгоняла водителя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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