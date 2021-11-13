Юристы перечислили 5 способов использования маткапитала

Материнский капитал можно использовать только на те нужды, которые закреплены законодательно, в противном случае грозит уголовная ответственность. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала юрист Людмила Александрова и адвокат Санкт-Петербургской объединенной коллегии адвокатов Анна Гаврилова.
«Материнский капитал можно использовать только на цели, закрепленные в законе. Потратить можно сразу всю сумму или часть на улучшение жилищных условий, получения ребенком (детьми) образования, на формирование накопительной части пенсии женщины, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов», — сказала Людмила Александрова.
Также маткапитал может быть направлен на получение ежемесячной материальной помощи семьям с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, сообщила юрист. «Выплата в размере прожиточного минимума ребенка в регионе его проживания производится до достижения ребенком трех лет. С 2020 года выплата положена тем семьям, у которых средний доход на каждого члена семьи меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного населения по региону», — объяснила специалист.
Александрова напомнила, каким образом нельзя использовать сертификат. «Часто возникает вопрос использования маткапитала на ремонт или покупку автомобиля. Но пока что потратить на эти цели средства нельзя», — отметила собеседница агентства. Она заключила, что получить сумму наличными незаконно.
Анна Гаврилова заявила, что россияне по-прежнему пытаются обойти закон и обналичить маткапитал. «Людям нужно начать хоть чуть-чуть соображать самим, уметь пользоваться законами. В результате у нас очень много уголовных дел по использованию маткапитала. Все, что не указано в законе, этого делать нельзя. Это влечет за собой штраф, лишение свободы, возврат по сделке в первоначальное положение и признание ее незаконной. Материнского капитала могут лишить, если докажут злоупотребление правом и злонамеренное поведение», — подчеркнула адвокат.
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