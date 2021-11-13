Венедиктов заявил о смене политического режима в России

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, венедиктов алексей
Алексей Венедиктов заявил о переходе к тоталитарному государству Фото:

В России наблюдается переход от авторитарного к тоталитарному режиму. Об этом заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Мы видим, на мой взгляд, начало перехода к тоталитарному государству, когда государство начинает вмешиваться в вашу личную жизнь», — рассказал Алексей Венедиктов в интервью RTVI. Он привел в пример принятие закона о иноагентах. Журналист отметил, что ранее в России был просто авторитарный режим, когда основные решения принимаются с учетом мнения одного человека, без учета законов и мнения граждан.

На вопрос интервьюера о том, наблюдается ли в России диктатура, Венедиктов ответил отрицательно. «[Диктатура будет], когда он начнет вешать на зубцах Кремля своих ближайших соратников», — заключил он. По мнению главреда «Эха Москвы», Путин является осторожным человеком, а диктатор должен заниматься эскалацией, показывать свою силу и уникальность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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