Трассу «Иртыш» временно закрыли для пассажирского транспорта

На нескольких участках автодороги очень плохая видимость (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На автодороге Р-254 «Иртыш» временно ограничено движение пассажирского транспорта. Причина — плохая видимость из-за снегопада.

«13 ноября с 20:00 Госавтоинспекция ввела временное ограничение движения для пассажирского транспорта с 55-го по 259-й километры автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск», — сообщает УМВД России по Курганской области. На указанных участках в сторону Щучанского района идет снег, очень плохая видимость, гололед.

На автодороге Екатеринбург—Шадринск—Курган ограничено движение автобусов. В УГИБДД УМВД России по Курганской области призвали всех водителей воздержаться от поездок. Если нет возможности остаться дома, то не совершать опасных маневров и придерживаться скорости, соответствующей погодным условиям.

«В настоящее время дорожно-эксплуатационными организациями принимаются меры по устранению недостатков в эксплуатационном состоянии дорог. О времени и дате снятия ограничений будет сообщено дополнительно», — отметили в УМВД области.

Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал снегопады в Кургане, из-за которых снежный покров вырастет на 3-4 см. Снег будет идти 13—14 ноября. 15—17 ноября в городе ночью температура воздуха может опуститься до -15 градусов.