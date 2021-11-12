12 ноября 2021
11 ноября 2021

Трассу «Иртыш» временно закрыли для пассажирского транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
На нескольких участках автодороги очень плохая видимость (фото из архива) Фото:

На автодороге Р-254 «Иртыш» временно ограничено движение пассажирского транспорта. Причина — плохая видимость из-за снегопада.

«13 ноября с 20:00 Госавтоинспекция ввела временное ограничение движения для пассажирского транспорта с 55-го по 259-й километры автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск», — сообщает УМВД России по Курганской области. На указанных участках в сторону Щучанского района идет снег, очень плохая видимость, гололед.

На автодороге Екатеринбург—Шадринск—Курган ограничено движение автобусов. В УГИБДД УМВД России по Курганской области призвали всех водителей воздержаться от поездок. Если нет возможности остаться дома, то не совершать опасных маневров и придерживаться скорости, соответствующей погодным условиям.

«В настоящее время дорожно-эксплуатационными организациями принимаются меры по устранению недостатков в эксплуатационном состоянии дорог. О времени и дате снятия ограничений будет сообщено дополнительно», — отметили в УМВД области.

Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал снегопады в Кургане, из-за которых снежный покров вырастет на 3-4 см. Снег будет идти 13—14 ноября. 15—17 ноября в городе ночью температура воздуха может опуститься до -15 градусов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...