В Кургане снегопады пройдут с опозданием

Снегопады будут идти в Кургане два дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 13—14 ноября пройдут снегопады, из-за которых снежный покров вырастет на 3-4 см. Об этом 12 ноября рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Уже 13—14 ноября ожидаются снегопады. Прирост покрова в Кургане составит 3-4 см. Обычно постоянный снежный покров устанавливается 9 ноября», — рассказал синоптик.

По словам Винштейна, климатическая зима в городе наступила 11 ноября. По его данным, 15—17 ноября в городе ночью температура воздуха может опуститься до -15 градусов. Он отметил, что после этого в Кургане потеплеет и днем температура воздуха может подняться до +1 градуса.

Ранее синоптики областного ЦГМС указывали в своем прогнозе, что с 11 по 13 ноября в регионе выпадет снег. В начале ноября Винштейн указывал, что зима в Кургане наступит на две недели позже, чем обычно.