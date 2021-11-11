11 ноября 2021
10 ноября 2021

В Кургане снегопады пройдут с опозданием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Метель. Курган, снег, непогода, автодорога, метель, плохая погода, плохая видимость, холод, климат, машина
Снегопады будут идти в Кургане два дня Фото:

В Кургане 13—14 ноября пройдут снегопады, из-за которых снежный покров вырастет на 3-4 см. Об этом 12 ноября рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Уже 13—14 ноября ожидаются снегопады. Прирост покрова в Кургане составит 3-4 см. Обычно постоянный снежный покров устанавливается 9 ноября», — рассказал синоптик.

По словам Винштейна, климатическая зима в городе наступила 11 ноября. По его данным, 15—17 ноября в городе ночью температура воздуха может опуститься до -15 градусов. Он отметил, что после этого в Кургане потеплеет и днем температура воздуха может подняться до +1 градуса.

Ранее синоптики областного ЦГМС указывали в своем прогнозе, что с 11 по 13 ноября в регионе выпадет снег. В начале ноября Винштейн указывал, что зима в Кургане наступит на две недели позже, чем обычно.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...