13 ноября 2021

Президент Сербии заявил, что многому научился у Путина. «Он сила России»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на заводе
Путин встретится с Вучичем в Москве Фото:

Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что многому научился у президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

Вучич назвал Путина «силой России». «Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального. От президента Путина я всегда могу многому научиться, многое услышать от него», — заявил глава Сербии.

Ранее Вучич заявил, что планирует встретиться с Путиным в Москве 25 ноября. Также сербский лидер намерен выступить на русском языке в Госдуме РФ и на российском телевидении. Вучич уточнил, что на встрече с Путиным речь пойдет о поставках газа. Президент Сербии попросит у главы России оставить в 2022 году нынешнею закупочную цену на топливо, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...