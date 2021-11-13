Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что многому научился у президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».
Вучич назвал Путина «силой России». «Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального. От президента Путина я всегда могу многому научиться, многое услышать от него», — заявил глава Сербии.
Ранее Вучич заявил, что планирует встретиться с Путиным в Москве 25 ноября. Также сербский лидер намерен выступить на русском языке в Госдуме РФ и на российском телевидении. Вучич уточнил, что на встрече с Путиным речь пойдет о поставках газа. Президент Сербии попросит у главы России оставить в 2022 году нынешнею закупочную цену на топливо, передает RT.
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