В АТОР назвали страны, где можно привиться зарубежной вакциной

Сербия, Германия, Хорватия и Греция предоставляют вакцинацию от коронавируса для россиян. Вакционные туры организуют туроператоры «Русский экспресс», «Веди-Тур», «Пакс» и BSI Group. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Конечно, в основном все хотят однокомпонентную вакцину, Johnson & Johnson, чтобы ехать не два раза, а один. В Сербии нет возможности поставить Johnson & Johnson, а в Германии и Хорватии есть, на платной основе», — объяснила Ломидзе РБК.
В АТОР также отметили, что стоимость такого тура будет составлять порядка 60 тысяч рублей. Сама вакцинация оплачивается отдельно, на месте. В Сербии она бесплатная, в Хорватии обойдется примерно в 16,5 тысячи рублей, в Германии — в 65,7 тысячи.
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