13 ноября 2021
12 ноября 2021
11 ноября 2021

РБК: из центра занятости в Тюмени уволилась половина сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Более 80 работников уволились из центра занятости Тюмени Фото:

Из центра занятости Тюмени и Тюменского района уволились более 80 сотрудников — это более 50% штата. Об этом сообщили бывшие работники учреждения.

«По состоянию на 30 сентября этого года трудовые отношения разорвали 84 человека, за аналогичный период прошлого года — 51. На сегодняшнюю дату центр занятости осуществляет работу с численностью кадрового состава в 138 человек из 147», — рассказали «РБК-Тюмень» экс-работники центра занятости. Информацию об увольнениях изданию подтвердили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Массовый уход работники объяснили новым директором учреждения Оксана Астафьева. По их словам, с ее приходом заметно увеличилась нагрузка. Сама Астафьева утверждает, что центр занятости сейчас реорганизуют. А сотрудников не сокращали, а предложили равнозначные должности. Однако не все из них согласились на это.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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