РБК: из центра занятости в Тюмени уволилась половина сотрудников

Более 80 работников уволились из центра занятости Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из центра занятости Тюмени и Тюменского района уволились более 80 сотрудников — это более 50% штата. Об этом сообщили бывшие работники учреждения.

«По состоянию на 30 сентября этого года трудовые отношения разорвали 84 человека, за аналогичный период прошлого года — 51. На сегодняшнюю дату центр занятости осуществляет работу с численностью кадрового состава в 138 человек из 147», — рассказали «РБК-Тюмень» экс-работники центра занятости. Информацию об увольнениях изданию подтвердили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Массовый уход работники объяснили новым директором учреждения Оксана Астафьева. По их словам, с ее приходом заметно увеличилась нагрузка. Сама Астафьева утверждает, что центр занятости сейчас реорганизуют. А сотрудников не сокращали, а предложили равнозначные должности. Однако не все из них согласились на это.