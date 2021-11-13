13 ноября 2021
12 ноября 2021

В Челябинской области грузовик сбил пятерых детей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Коркино пять детей пострадали в ДТП Фото:

В Челябинской области, в Коркино, водитель грузовика сбил пятерых детей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, двоих детей с места ДТП увезли в больницу.

«13 ноября в 19 часов 28 минут у дома 1 улицы Тельмана 66-летний водитель грузового автомобиля „Мерседес“ с полуприцепом при повороте направо не учел габариты транспортного средства. Он совершил наезд правой частью полуприцепа на пятерых несовершеннолетних пешеходов», — уточнили в пресс-службе полицейского главка.

Дети шли одной колонной во встречном направлении, без взрослых, младшему — три года, старшему — 15 лет. На одежде у ребят имелись светоотражающие элементы. Двоих детей, — одному 8 лет, другому 5 лет, — госпитализировали. Выясняются обстоятельства ДТП.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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