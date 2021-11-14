Брат Хабиба Нурмагомедова стал фигурантом уголовного дела

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Брат Хабиба Нурмагомедова стал свидетелем преступления Фото:

Брат известного российского чемпиона по боям без правил Хабиба Нурмагомедова Усман стал свидетелем в рамках возбужденного уголовного дела. По предварительным данным, он находился в автомобиле, наехавшем на силовика.

«Следствие рассматривает Усмана Нурмагомедова как свидетеля. Меру пресечения применять не будут», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

О задержании Усмана Нурмагомедова стало известно 11 ноября. Изначального молодого человека самого подозревали в наезде на сотрудника МВД. Однако в дальнейшем подозреваемым стал его приятель, предположительно находившийся за рулем автомобиля. Сообщалось также, что сам инцидент произошел недалеко от аэропорта Махачкалы. Автомобиль, в котором находился Усман, сбил полицейского, стоявшего на КПП.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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