На горнолыжном курорте в Губахе (Пермский край) продают двухэтажную гостиницу за восемь миллионов рублей. Объявление о продаже курортного отеля опубликовано на портале «Авито».
«Продается отличная двухэтажная гостиница в самом центре горнолыжного курорта „Губаха“. Отличное вложение денежных средств», — говорится в объявлении. Площадь здания составляет 250 квадратных метров.
Всего в отеле располагаются восемь номеров с общей вместимостью 22 человека. Земельный участок в собственности — 160 кв. метров. Также продавец обещает близкое расположение отеля от подъемника и практически все виды коммуникации, кроме газа.
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