14 ноября 2021
13 ноября 2021
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11 ноября 2021

На главном горнолыжном курорте Пермского края продают отель. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сноубордистов СШОР
Курорт в Губахе — излюбленное место лыжников и сноубордистов Фото:

На горнолыжном курорте в Губахе (Пермский край) продают двухэтажную гостиницу за восемь миллионов рублей. Объявление о продаже курортного отеля опубликовано на портале «Авито».

«Продается отличная двухэтажная гостиница в самом центре горнолыжного курорта „Губаха“. Отличное вложение денежных средств», — говорится в объявлении. Площадь здания составляет 250 квадратных метров.

Всего в отеле располагаются восемь номеров с общей вместимостью 22 человека. Земельный участок в собственности — 160 кв. метров. Также продавец обещает близкое расположение отеля от подъемника и практически все виды коммуникации, кроме газа.

Объявление размещено на «Авито»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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