В совете при Минтрансе призвали снизить скорость машин в городах

В России самый высокий нештрафуемый порог превышения скорости Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Скорость движения автомобилей в городах России необходимо снизить. Этим мнением с URA.RU поделился директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики», председатель Общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин.

«В городах вообще надо снизить скорость. У нас в городах допустимая скорость 60 км в час и нештрафуемый порог, на которой можно превысить эту скорость, у нас 20. Самый большой в мире. Такого нет нигде. 80 км в час — это хорошая скорость на дорогах высшей технической категории, где нет тротуаров и пешеходов. Там скорость может быть высокой, и 120 и 140 км в час, это не страшит. В городе же вокруг люди ходят, общественный транспорт. Дорога не ограничена от общегородской среды. Это не правильно», — сказал Михаил Блинкин.

Председатель Общественного совета Минтранса высказался о возможности снижения скорости в зависимости от погодных условий. «Мы пытались сделать дороги с переменными знаками. Есть датчики погодных условий и значения меняются в зависимости от информации. Это задача не сложная, при нынешних условиях. Но инженерное оборудование дорогое, а знаки с переменной информацией — это очень дорогая игрушка, но полезная» Блинкин считает, что в целом большинство водителей и без подсказок реагирует на изменения погодных условий.