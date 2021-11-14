Подростки избивают, матерят и склоняют к курению малыша из курганского дома ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подростки из детского дома в селе Кипель (Юргамышский район, Курганская область) издеваются над маленьким ребенком. Ранее малыш воспитывался в курганском доме ребенка, который был расформирован в октябре и переоборудован под ковидный госпиталь.

На кадрах видно, как старшие воспитанники оскорбляют и избивают ребенка из курганского дома ребенка. На одном из видео малыша склоняют к курению электронной сигареты.

По неподтвержденной информации, в детдом приехали сотрудники полиции. Неравнодушные курганцы уже вычислили одного из подростков во «Вконтакте» и предъявили ему претензии, на что он попытался оправдать свои действия шуткой.

Ранее URA.RU сообщало о закрытии единственного специализированного курганского дома ребенка и его переоборудовании под ковидный госпиталь. Часть детей перевели в кипельский детский дом, который не раз попадал под проверки прокуратуры из-за беспорядков.