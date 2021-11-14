14 ноября 2021
13 ноября 2021
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11 ноября 2021

Подростки курганского детдома издеваются над малышом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кипельский детский дом. Курганская область, Юргамышский район, село Кипель. , детский дом, кипельский детский дом, кипель
Подростки избивают, матерят и склоняют к курению малыша из курганского дома ребенка Фото:

Подростки из детского дома в селе Кипель (Юргамышский район, Курганская область) издеваются над маленьким ребенком. Ранее малыш воспитывался в курганском доме ребенка, который был расформирован в октябре и переоборудован под ковидный госпиталь.

На кадрах видно, как старшие воспитанники оскорбляют и избивают ребенка из курганского дома ребенка. На одном из видео малыша склоняют к курению электронной сигареты.

По неподтвержденной информации, в детдом приехали сотрудники полиции. Неравнодушные курганцы уже вычислили одного из подростков во «Вконтакте» и предъявили ему претензии, на что он попытался оправдать свои действия шуткой.

Ранее URA.RU сообщало о закрытии единственного специализированного курганского дома ребенка и его переоборудовании под ковидный госпиталь. Часть детей перевели в кипельский детский дом, который не раз попадал под проверки прокуратуры из-за беспорядков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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