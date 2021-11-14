14 ноября 2021

Украинцы ждут отключение электричества по всей стране

© Служба новостей «URA.RU»
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Страна должна готовиться к отключению электричества, считает Анатолий Кинах Фото:

Украину ожидают «веерные отключения» света. Об этом заявил глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах в эфире «4 канала».

«Сейчас мы видим уже, что у нас, к сожалению, будут „веерные отключения“. Начиная с нашей столицы», — передают слова Анатолия Кинаха РИА «Новости».

По его словам, отключения должны жестко контролироваться, потому что они могут коснуться роддомов, хирургические и коронавирусные отделения, в которых люди подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. «[Необходимо] каждому, на каждой территории, под руководством правительственных структур, специалистов отрабатывать этот очень четкий график прохождения отопительного сезона», — подчеркнул Кинах.

Ранее URA.RU сообщало, что в украинском Министерстве энергетики отказались от российской и белорусской электроэнергии. Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк предрек «веерное отключение» электричества стране. В Верховной Раде заявили о неадекватном восприятии энергетической ситуации страны украинского лидера Владимира Зеленского, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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