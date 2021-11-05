05 ноября 2021

Экс-министр финансов предрек Украине будущее без электричества

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Евромайдан. Киев, флаг украины, площадь независимости
Александр Данилюк призвал Владимира Зеленского отчитаться о покупке Украиной газа у РФ Фото:

На Украине грядет «веерное отключение» электричества. Об этом заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), бывший министр финансов Александр Данилюк. Он напомнил, что такой способ использовали в 90-е годы.

«Так в 90-е боролись с нехваткой энергоносителей — тупо отрубили электричество по всей стране на несколько часов ежедневно. Очевидно, действующая власть решила не изобретать велосипед и действовать старыми методами. Вполне вероятно, что такой режим будет введен по всей стране. Велкам ту 90-е», — написал Данилюк у себя в facebook.

По его словам, это будет означать остановку промышленных предприятий, закрытие торговых центров и малого бизнеса. «Добавьте еще к этому ограничение через локдаун и картина, которая вырисовывается, получается совсем апокалиптической», — отметил Данилюк.

Данилюк также призвал президента Украины Владимира Зеленского отчитаться о покупке газа у России и Белоруссии. «Какой у нас план действий, чтобы пережить зиму и не добить экономику? Санкции СНБО против погоды явно не помогут», — подытожил он.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артем Димитрук заявил, что Украина может стать экспортером газа, так как в стране нелегально добываются миллиарды кубометров «голубого топлива». По его словам, 40% экономики в стране находится в тени.

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© Служба новостей «URA.RU»
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