Иммунолог рассказал о дальнейшем развитии COVID-19

У коронавируса есть три варианта развития для дальнейшего существования. Так считает специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Первый вариант — коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут „иммунный консенсус“. Второй вариант — он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, — он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — перечислил пути развития событий специалист по особо опасным инфекциям в интервью с радио Sputnik.
Такой вывод сделал врач, основываясь на знаниях о развитии других вирусов. Так, по словам специалиста, атипичная пневмония (SARS, — ред.) и MERS (ближневосточный респираторный синдром, — ред.) когда-то исчезли из жизни людей, и с тех пор случаев заболевания вирусами, вызывающих эти болезни, не было. У возбудителей не произошло мутаций, которые могли бы их приспособить, поэтому они просто погибли в природе.
По мнению доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна, россиянам и всему миру в целом придется делать прививки пожизненно. Кроме того, он сообщил, что в настоящее время повсеместно доминирует штамм «Дельта».
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