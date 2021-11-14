14 ноября 2021

Иммунолог рассказал о дальнейшем развитии COVID-19

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Открытая лицензия от 16.08.2016, бактерии, вирус, инфекция, болезнь
Иммунолог предрек дальнейшие пути эволюции COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У коронавируса есть три варианта развития для дальнейшего существования. Так считает специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Первый вариант — коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут „иммунный консенсус“. Второй вариант — он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, — он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — перечислил пути развития событий специалист по особо опасным инфекциям в интервью с радио Sputnik.

Такой вывод сделал врач, основываясь на знаниях о развитии других вирусов. Так, по словам специалиста, атипичная пневмония (SARS, — ред.) и MERS (ближневосточный респираторный синдром, — ред.) когда-то исчезли из жизни людей, и с тех пор случаев заболевания вирусами, вызывающих эти болезни, не было. У возбудителей не произошло мутаций, которые могли бы их приспособить, поэтому они просто погибли в природе.

По мнению доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна, россиянам и всему миру в целом придется делать прививки пожизненно. Кроме того, он сообщил, что в настоящее время повсеместно доминирует штамм «Дельта».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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