В НАТО выразили готовность к войне России и Украины

Страны НАТО готовы к любому развитию событий на границе России и Украины. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг телеканалу HBO.
«Мы заметили некоторые необычные движения и концентрацию [вооруженных] сил [России]. Именно поэтому мы начеку, отслеживаем ситуацию и готовы реагировать на любое развитие событий», — цитирует Йенса Столтенберга телеканал 360.
Также он высказался о вступлении Украины в НАТО, заявив, что страны альянса пока не пришли к единому согласию. «Мы помогаем им [Украине] бороться с коррупцией, но 30 членов [организации] должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет», — добавил Столтенберг.
Ранее URA.RU сообщало, что советник главы офиса президента Алексей Арестович предупредил о максимальном уровне военной опасности на границе России и Украины. В США предрекли ядерную катастрофу в случае российско-украинской войны. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления о подготовке России к нападению на Украину, передает RT.
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