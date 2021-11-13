В США заявили о ядерных ударах в случае войны России с Украиной

В случае войны между Россией и Украиной в мире произойдет ядерная катастрофа, в которой будет участвовать и Евросоюз, и США. Об этом заявил обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис.
По его словам, если Вашингтон и Брюссель опираются в своей политике на реализм и логику, то они не будут участвовать в вооруженном конфликте с Россией из-за Украины. Однако при худшем сценарии ситуация может выйти из-под контроля и привести к катастрофическому обмену ядерными ударами между странами, считает Дэвис.
Он отметил, что США хотят больше «свободных, демократичных и суверенных» государств в мире, однако предпочтений Вашингтона недостаточно, чтобы выстраивать внешнюю политику. По его словам, прежде чем обмен резкими заявлениями перерастет в реальную стрельбу на поле боя, США, Евросоюзу и РФ необходимо постараться снизить напряженность.
Кроме того, обозреватель напомнил, что Украина не входит в НАТО и, следовательно, не обладает гарантиями безопасности по пятой статье. Поэтому, по его словам, США не должны предоставлять Украине такие гарантии и действовать исключительно в защиту американских интересов.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал Украину готовиться к «народной войне» с Россией. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон хочет уберечь РФ от повторения ошибки с вторжением на Украину в 2014 году. Американская армия уже реактивировала артиллерийское командование в Европе, чтобы противостоять России, передает RT.
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