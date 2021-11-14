В Киеве ожидают вторжения России на территорию Украины

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, военнослужащие цво, военная база, строй, 201военная база
На границе Украины и России максимальный уровень военной опасности, заявил Алексей Арестович Фото:
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Война на Украине

Россия максимально нарастила уровень военной опасности и может начать наступление на Украину. Об этом заявил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире украинского телеканала «ДОМ».

«Россия способна пойти в наступление. Впервые с 2014 года уровень военной опасности настолько высок. В НАТО также понимают эту опасность и недаром усиливают военное присутствие в Черном море», — сказал Арестович.

Ранее Арестович заявил, что Россия нападет на Украину ближе в Рождеству, пишет «Пятый канал». Сегодня также стало известно, что Великобритания хочет отправить на Украину 600 военных для борьбы с Россией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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