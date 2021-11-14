В Киеве ожидают вторжения России на территорию Украины

На границе Украины и России максимальный уровень военной опасности, заявил Алексей Арестович Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россия максимально нарастила уровень военной опасности и может начать наступление на Украину. Об этом заявил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире украинского телеканала «ДОМ».

«Россия способна пойти в наступление. Впервые с 2014 года уровень военной опасности настолько высок. В НАТО также понимают эту опасность и недаром усиливают военное присутствие в Черном море», — сказал Арестович.

Ранее Арестович заявил, что Россия нападет на Украину ближе в Рождеству, пишет «Пятый канал». Сегодня также стало известно, что Великобритания хочет отправить на Украину 600 военных для борьбы с Россией.