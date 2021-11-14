СКР проверит курганский детдом из-за слухов об издевательствах

Следователи проводят проверку по факту избиений маленького ребенка в Кипельском детдоме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный комитет Российской Федерации организовал доследственную проверку в Кипельском детском доме (Курганская область) по информации об издевательствах над детьми. Об этом сообщается в сообщении пресс-службы СУ СКР по Курганской области.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что в Кипельском детском доме, расположенном в Юргамышском районе Курганской области имеются факты жестокого обращения с малолетними детьми со стороны воспитанников старшего возраста», — говорится в сообщении курганского СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что маленький ребенок, переведенный из курганского дома ребенка, подвергаются унижению и избиению старшими воспитанниками Кипельского детского дома. Подростки снимали все происходящее на видео.