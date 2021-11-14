14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

СКР проверит курганский детдом из-за слухов об издевательствах

© Служба новостей «URA.RU»
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Кипельский детский дом. Курганская область, Юргамышский район, село Кипель. , кипельский детский дом
Следователи проводят проверку по факту избиений маленького ребенка в Кипельском детдоме Фото:

Следственный комитет Российской Федерации организовал доследственную проверку в Кипельском детском доме (Курганская область) по информации об издевательствах над детьми. Об этом сообщается в сообщении пресс-службы СУ СКР по Курганской области.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что в Кипельском детском доме, расположенном в Юргамышском районе Курганской области имеются факты жестокого обращения с малолетними детьми со стороны воспитанников старшего возраста», — говорится в сообщении курганского СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что маленький ребенок, переведенный из курганского дома ребенка, подвергаются унижению и избиению старшими воспитанниками Кипельского детского дома. Подростки снимали все происходящее на видео.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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