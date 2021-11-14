Бизнес предупредил россиян о росте цен на электричество

Введение в России эталонных тарифов на электроэнергию приведет к банкротству половины территориальных сетевых организаций (ТСО) и росту цен для потребителей. Такое мнение выразили в ассоциации «Территориальные сетевые организации» в письме вице-премьеру Александру Новаку.
«В случае введения эталонных тарифов затраты электросетевых предприятий попросту не будут учитываться в полной мере, и многих это приведет к банкротству. Это приведет к значительному росту числа бесхозных сетей, которые станут дополнительной нагрузкой для муниципалитетов и бизнеса. Указанная ситуация будет способствовать и подорожанию электроэнергии для бизнеса и населения», — цитируют обращение «Территориальных сетевых организаций» «Известия».
В ассоциации уточнили, что из 1,7 тысяч ТСО может закрыться около половины. В этом случае тарифы на электроэнергию для юридических лиц могут вырасти минимум на 10-12%, а для населения — 1,5-2%, считает топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.
Ввести эталонные тарифы на электроэнергию ранее предложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Они предполагают вычисление средних тарифов на услуги, исходя их показателей издержек аналогичных организаций. При этом даже в рамках одного региона власти назначают разные выплаты на содержание электрооборудования. Например, у одной ТСО она может составлять 7,25 тысяч рублей, а у другой — более 60 тысяч рублей, уточняет издание.
В ФАС считают, что эталонные тарифы не приведут к росту стоимости электроэнергии. В ведомстве уточнили, что этот подход исключит субъективизм и дискриминацию и определит единые правила регулирования ТСО. Законопроект о тарифах хотят внести на рассмотрение правительства РФ уже в 2022 году.
Ранее ассоциация НП «Совет рынка» предложила ужесточить наказания за неуплату по счетам за электроэнергию. Например, удвоить штрафы для юридических лиц — с 100-200 тысяч рублей до 200-400 тысяч рублей. Инициатива касается тех неплательщиков, у которых нельзя ограничить электроснабжение. Например, у предприятий ЖКХ или опасных производств, передает «Национальная служба новостей».
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