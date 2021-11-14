Вирусологи рассказали, сколько длится постковидный синдром

У некоторых пациентов могут возникать второй и третий эпизоды коронавируса, сообщила Татьяна Руженцова Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Постковидный синдром может длиться как минимум год, заявил руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций научного центра «Вектор» Александр Семенов. По его словам, у людей, которые перенесли COVID-19 в 2020 году, до сих пор наблюдаются снижение или нарушение функций организма.

«Пока можно сказать: [постковидный синдром длится] как минимум год. При этом хронического COVID нет. Но вот последствия инфекции могут быть очень длительными. Люди, переболевшие в 2020 году, до сих пор демонстрируют снижение и нарушение каких-либо функций организма», — цитирует Александра Семенова «Российская газета».

Замдиректора института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова уточнила, что нет однозначного ответа на вопрос — есть хронический коронавирус или нет. По ее словам, у некоторых пациентов COVID-19 может длиться шесть месяцев и более. В ряде случаев встречались повторные положительные ПЦР-тесты и постоянное повышение титров антител IgM.

По словам Руженцовой, у пациентов также наблюдались второй и третий эпизоды COVID-19. Семенов уточнил, что речь идет скорее о повторном заражении, чем о хроническом обострении болезни.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал три варианта развития коронавируса. По его словам, при неблагоприятных условиях инфекция может найти нового «хозяина». Также COVID-19 может исчезнуть, как предыдущие вирусы SARS и MERS. Третий вариант, по словам Жемчугова, самый плохой для человечества — коронавирус может все время паразитировать на людях, как вирус гриппа, передает телеканал 360.