Елене Кравченко пришлось заплатить около 40 тысяч рублей, чтобы вернуть тело своей матери в Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тело скончавшейся от коронавируса жительницы Екатеринбурга по ошибке увезли в морг в Сысерть. По словам дочери погибшей, в больнице ей заявили, что в городских моргах нет мест. Чтобы вернуть тело матери в Екатеринбург, женщине пришлось заплатить 40 тысяч рублей.

«Маму увезли в Сысерть. В больнице сказали, что в нашем городе мест в моргах нет, а у клиники заключен договор с сысертским моргом. В Екатеринбург я ее возвращала за свои деньги, это стоило 40 тысяч, но дело не в деньгах. Врач нахамил мне, пришлось ездить по четырем местам», — цитирует Е1 дочь погибшей Елену Кравченко.

Мать екатеринбурженки, Лидию Уткину, госпитализировали с коронавирусом 19 октября. На вторые сутки ее дочери сообщили, что женщина умерла. В больнице № 36, где лечилась погибшая, перепутали фамилии — вместо Уткиной сообщили о смерти Шуткиной. В больнице это недоразумение объяснили плохим телефоном.

Уткина погибла 31 октября, о чем ее дочь узнала только на следующий день. После тело женщины увезли в Сысерть. По словам Кравченко, проблемы возникли не только с возвращением ее матери в Екатеринбург, но и с оформлением документов. В больнице дочь погибшей отвели в «красную зону», чтобы подписать справку о смерти. Кравченко рассказала, что ей не дали защитный костюм и не спросили о наличии QR-кода или перенесенном заболевании.

В пресс-службе минздрава Свердловской области посоветовали женщине подать жалобу на больницу. В ведомстве добавили, что в моргах Екатеринбурге достаточно мест.

Ранее два источника в медицинских кругах сообщили URA.RU, что в моргах Екатеринбурга не успевают оперативно вскрывать трупы. Проблемы зафиксированы в больницах № 14 и № 24. «Очередь» на вскрытие составляет около 80 тел. По словам источников, отчасти проблема связана с нехваткой патологоанатомов — им приходится исследовать до четырех трупов за смену.