Источник: новый зам Куйвашева готовит громкую отставку

Дмитрий Ионин, по слухам, хочет сменить главу «Корпорации развития Среднего Урала» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель свердловского губернатора Дмитрий Ионин, курирующий региональное минэкономразвития, обсуждает смену директора «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ). До конца года чиновник планирует избавиться от нынешнего руководителя Максима Прачика, сообщил URA.RU инсайдер в областной власти.

«Ионину в новой должности нужно показать зубы. Первым на вылет рассматривается Прачик. У Счетной палаты есть претензии по проекту „Богословского“ [индустриальный парк в Краснотурьинске, площадка КРСУ], плюс правоохранители обращают пристальное внимание», — поделился собеседник агентства. Инсайдер добавил, что у Прачика «нет каких-то серьезных покровителей» в свердловской власти, что делает его более уязвимым.

Усложняет положение топ-менеджера еще и то, что его контракт истекает 31 декабря. По словам источника URA.RU, Прачик либо уйдет в отставку до этой даты, либо доработает год и будет заменен. Имя потенциального нового директора КРСУ пока неизвестно. Получить комментарий корпорации не удалось, в пресс-службе не ответили на звонки журналиста.

Ионин в разговоре с URA.RU заметил, что на посту замгубернатора уже ознакомился с работой КРСУ и имеет свой взгляд на оптимизацию деятельности структуры. «Но совершенно точно на сегодня никаких разговоров о возможных кадровых заменах в руководящих органах подведомственных учреждений не идет. Кроме Центра развития туризма, там вакантна должность директора», — уточнил Ионин.

Максим Прачик возглавил КРСУ в начале 2019 года. До этого он руководил особой экономической зоной «Дубна» в Подмосковье — одной из крупнейших в России по числу резидентов. На новом посту Прачик сменил Сергея Киселева, бывшего замминистра строительства области, возглавлявшего КРСУ с 2017 года.

Экс-депутат Госдумы, справоросс Дмитрий Ионин был назначен замгубернатора Свердловской области 15 октября. По слухам, переговоры с ним вел лично глава региона Евгений Куйвашев. В региональном правительстве Ионину доверили курировать экономическое развитие и цифровизацию.