Visa отменяет комиссию за переводы по телефону

Visa может отменить комиссию за переводы, чтобы конкурировать с Системой быстрых платежей, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Платежная система Visa с 1 апреля отменит комиссию за перевод средств с карты на карту по номеру телефона. На такой шаг она пошла вслед за MasterCard. Платежная система уже уведомила банки о своем решении в письме.

«Visa в начале ноября разослала банкам письмо, сообщив, что с 1 апреля 2022 года обнуляет комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона. При этом Visa не может регулировать комиссии, устанавливаемые банками для клиентов. Кредитные организации могут сохранить свои тарифы, даже после обнуления платежей в адрес Visa», — передает «Коммерсант».

В компании сообщили, что такое решение отвечает «рыночным реалиям». Оно необходимо для расширения использования сервисов переводов с карты на карту. Эксперт на рынке электронных платежей Андрей Вылегжанин считает, что отмена комиссии со стороны Visa и MasterCard может повлиять на тарифную политику банков.

Участники рынка считают, что такой шаг Visa — это попытка составить конкуренцию «Системе быстрых платежей» (СБР), доля которой на рынке переводов заметно растет. В третьем квартале 2021 года граждане РФ перевели через СБП почти 1,4 триллиона рублей. В четвертом квартале эта цифра может составить два триллиона рублей.

Visa запустила сервис переводов с карты на карту по номера телефону в 2018 году. На тот момент Россия занимала первое место по сумме и количеству таких операций, уточняет РБК.

Ранее Visa снизила тарифы для таких крупных маркетплейсов, как Ozon и Wildberries. Теперь они составят от 1,2% до 1,5% от стоимости товара, в зависимости от объемов продаж. Изменения начнут действовать с 1 февраля 2022 года. Новые тарифы вводятся с целью стимулирования развития электронной коммерции в РФ, передает агентство Nation News.